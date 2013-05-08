Щуряче та лисяче м'ясо продавали як баранину
09:25, 08 травня 2013Зарубіжні новини
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У Китаї заарештовано 900 осіб
Більш як 900 людей у Китаї заарештовано за продаж фальшивого м`яса, повідомляють китайські ЗМІ.
Як заявили представники влади, за останні три місяці з продажу вилучили більш як 20 тисяч тонн неякісного м`яса, що його видавали за те, чим воно не було, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
В одному випадку оброблене хімікатами м`ясо щурів і лисиць продавалося як баранина.
Тема продовольчої безпеки в Китаї стала надзвичайно нагальною в 2008 році після масового отруєння дітей молоком, яке містило меламін.
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