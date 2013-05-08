Щуряче та лисяче м'ясо продавали як баранину

Більш як 900 людей у Китаї заарештовано за продаж фальшивого м`яса, повідомляють китайські ЗМІ.

Як заявили представники влади, за останні три місяці з продажу вилучили більш як 20 тисяч тонн неякісного м`яса, що його видавали за те, чим воно не було, передає російська служба Бі-Бі-Сі

В одному випадку оброблене хімікатами м`ясо щурів і лисиць продавалося як баранина.

Тема продовольчої безпеки в Китаї стала надзвичайно нагальною в 2008 році після масового отруєння дітей молоком, яке містило меламін.