Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зустрівся у США з усиновленими українськими дітьми та їх американськими родинами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулася в приміщенні Генерального консульства України в Нью-Йорку в рамках робочого візиту Кожари до США.

«Під час зустрічі, яка відбулася у теплій та дружній атмосфері, міністр поінформував присутніх про політику України у питаннях міжнародного усиновлення, наголосив на важливості забезпечення захисту прав дитини, а також вчасного отримання від батьків інформації про стан здоров’я та умови проживання усиновлених українських дітей», - йдеться в повідомленні.

Наприкінці зустрічі діти запустили в небо повітряні кульки кольорів українського прапору. Від імені міністра їм було вручено на пам’ять українські сувеніри, поінформували в МЗС.