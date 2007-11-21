Безсоння можна перемогти

Установіть чіткий розпорядок сну

Треба лягати в один і той самий час (так само і вставати), лиш тільки настає сонливість. Так організмові дається чітка команда на відпочинок. Такий розпорядок треба дотримувати і у вихідні дні.

Не перетворюйте своє ліжко на робочий кабінет: не беріться доробляти якісь справи, проглядати робочі папери, керувати по телефону, зрештою - їсти. Натомість корисно послухати легку заспокійливу музику чи запис шуму водоспаду, дощу. Варто прогнати неприємні згадки, думати про добрі часи, милі серцю події. Декому допомагає заснути, коли він рахує до тисячі, або малює уявно на білому папері цифри.

Як їжа впливає на сон

Не варто переїдати на ніч! Вечеря має бути за дві-три години до сну, переважно овочево-фруктовою. Англійські вчені помітили, що коли люди літнього віку випивали о восьмій годині вечора склянку теплого молока, вони спокійніше спали і рідше просиналися. Найліпший засіб від безсоння - свіжі овочі та фрукти, соки з них. Адже міцний сон триває тоді, коли в організмі достатньо тих речовин, які забезпечують певні біохімічні процеси в мозку. Це вітаміни С, В3, В6. Чай, шоколад та інші продукти, які містять кофеїн, вживати не слід. Негативно діє на стан нервової системи алкоголь, навіть чарочка за вечерею чи після неї.