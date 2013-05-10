42 особи загинули через падіння автобуса у ріку
09:13, 10 травня 2013Зарубіжні новини
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Трагедія у Індії
42 особи загинули у результаті падіння автобуса у ріку у північному індійському штаті Хімачал-Прадеш, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на індійські ЗМІ.
Раніше у ЗМІ повідомлялося про 32 жертви. 15 осіб отримали травми.
Автобус, в якому перебувало понад 60 осіб, через не встановлену на даний час причину вилетів з дороги і впав у ріку на відстані 20 км від міста Куллу. Безпосередньо перед падінням водій виплигнув з автобуса.
В автобусі їхали, зокрема, два журналісти місцевої газети - один з них вважається зниклим безвісти.
Поліція веде розслідування трагедії.
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