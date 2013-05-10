42 особи загинули через падіння автобуса у ріку

42 особи загинули у результаті падіння автобуса у ріку у північному індійському штаті Хімачал-Прадеш, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на індійські ЗМІ.

Раніше у ЗМІ повідомлялося про 32 жертви. 15 осіб отримали травми.

Автобус, в якому перебувало понад 60 осіб, через не встановлену на даний час причину вилетів з дороги і впав у ріку на відстані 20 км від міста Куллу. Безпосередньо перед падінням водій виплигнув з автобуса.

В автобусі їхали, зокрема, два журналісти місцевої газети - один з них вважається зниклим безвісти.

Поліція веде розслідування трагедії.