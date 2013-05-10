2012 рік у десятці найспекотніших за півтора століття спостережень

2012 рік виявився одним із найбільш спекотних за понад півтора століття спостережень, повідомила Всесвітня метеорологічна організація.

Лише вісім років з 1850 року перевершували минулий рік за середньою температурою, передає Російська служба Бі-Бі-Сі

Занепокоєння метеорологів викликає той факт, що рік увійшов до десятки найбільш спекотних, незважаючи на кліматичний феномен під назвою "Ла Нінья" – аномальне охолодження поверхні води в східній частині Тихого океану, що зазвичай помітно знижує річні показники.

2012 рік також став 27-м поспіль роком з температурою вище за середню за всю історію вимірювань.