2012 рік у десятці найспекотніших за півтора століття спостережень
10:57, 10 травня 2013Зарубіжні новини
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Незважаючи на охолодження океану
2012 рік виявився одним із найбільш спекотних за понад півтора століття спостережень, повідомила Всесвітня метеорологічна організація.
Лише вісім років з 1850 року перевершували минулий рік за середньою температурою, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Занепокоєння метеорологів викликає той факт, що рік увійшов до десятки найбільш спекотних, незважаючи на кліматичний феномен під назвою "Ла Нінья" – аномальне охолодження поверхні води в східній частині Тихого океану, що зазвичай помітно знижує річні показники.
2012 рік також став 27-м поспіль роком з температурою вище за середню за всю історію вимірювань.
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