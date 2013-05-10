Влада Грузії розглядає можливість легалізації марихуани

Уряд Грузії розглядає питання можливої декриміналізації марихуани, оскільки запровадження заборони в деяких випадках дає зворотні наслідки.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр праці, охорони здоров`я і соціального захисту Грузії Давид Сергєєнко, передає РІА «Новости».

"У сфері наркотиків за механічною забороною дуже часто настає ефект рикошету, тобто посилення, розвиток інших напрямів тощо. Це тема, де необхідна обдумана стратегія, одна з частин якої - легалізація марихуани", - сказав Сергєєнко.

За його словами, в сучасному світі є безліч країн, де тема декриміналізації марихуани розглядалася, і деякі держави прийняли цей закон.

"Але той факт, що ми зараз це питання обговорюємо, не означає, що ми прокинемося одного чудового дня, і марихуана продаватиметься в супермаркетах. Звичайно ж, це не так, і обговорення має бути продовжене", - зазначив міністр.

Згідно із законодавством Грузії, незаконне виготовлення, зберігання наркотичної речовини для особистого вживання карається штрафом, виправною працею або позбавленням волі до 1 року.