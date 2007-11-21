Прес-конференція на тему: “Кримінальне переслідування наркозалежних в Україні. Хто виграє: держава чи наркобізнес?”. Учасники: Сергій Ботвін (Всеукраїнська Асоціація зменшення шкоди); Павло Скала (Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні); Тарас Ратушний (Об’єднання громадських ініціатив «Об’єктивна реальність»); Володимир Моісеєв (ГО «Клуб «Еней»); Павло Куцев (БФ «Дроп ін Центр»). Буде оприлюднене відкрите звернення до Уряду та Президента України з вимогами розробити та затвердити зміни до Наказу МОЗ України «Про таблиці розмірів наркотиків» з метою декриміналізації хворих на наркоманію та приведення критеріїв притягнення до кримінальної відповідальності за їх зберігання відповідно до європейської практики (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 098 8366000, drugpolicy.ua@gmail.com.