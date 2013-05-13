У Ірані стався землетрус магнітудою 5,6

Землетрус магнітудою 5,6 стався в ніч на неділю на півдні Ірану, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр землетрусу знаходився за 80 кілометрів від міста Мінаб, осередок залягав на глбині 25 кілометрів. Незабаром у тому самому районі стався другий землетрус, цього разу магнітудою 4,5, його осередок залягав на глибині десяти кілометрів.

Дані про жертви і руйнування поки що не надходили.