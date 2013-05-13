За два роки в Сомалі з голоду померли майже 260 тис осіб
09:30, 13 травня 2013Зарубіжні новини
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У 2010-2012 роках в Сомалі з голоду померли майже 260 тис. осіб, половина з померлих - діти у віці до п`яти років.
Про це йдеться у доповіді ООН, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У ООН заявляють, що загибелі десятків тисяч сомалійців можна було б запобігти, якби міжнародне співтовариство швидше відреагувало на ознаки голоду, що наближався в країні.
Раніше британський уряд повідомляв про набагато менше число жертв, оцінюючи кількість померлих від голоду в Сомалі від 50 тис. до 100 тис.
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