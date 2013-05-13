Жертви холери на Гаїті вимагають від ООН компенсації

Адвокати жертв епідемії холери на Гаїті попередили керівництво ООН, що якщо організація протягом 60 днів не відновить переговори про виплату компенсацій, то вони подадуть позов проти неї, передає Російська служба Бі-Бі-Сі

Сім`ї померлих від холери жителів країни звинувачують миротворців ООН у тому, що вони допустили витік стічних вод у систему водозабору, через що і розпочалася епідемія.

У лютому ООН офіційно відхилила вимоги виплатити компенсацію жертвам епідемії холери на Гаїті, яка забрала життя майже 8 тис. осіб.

Організація стверджує, що має імунітет від подібних вимог відповідно до Конвенції про привілеї та імунітет ООН.