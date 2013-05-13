Апельсиновий фреш - оптимальний напій за сніданком

Вчені з університету Баффало визначили, що свіжовичавлений апельсиновий сік робить імунітет більш міцним і допомагає тримати зайву вагу під контролем, пишуть іноземні ЗМІ.

У дослідженні взяли участь люди у віці від 20 до 40 років.. Вони харчувалися однаково, проте перша група піддослідних запивала свій сніданок солодкою водою, друга — звичайною водою, а третя пила апельсиновий сік.

Після цього проводився аналіз крові добровольців раз в кілька годин. У підсумку виявилося, що саме після апельсинового соку в крові учасників спостерігалося найменше глюкози і найбільше речовин, які вчені вважають маркерами міцного імунітету.

Таким чином, свіжовичавлений сік апельсина виявився оптимальним напоєм за сніданком: завдяки йому знижується ризик виникнення хвороб серця і судин, нормалізується обмін речовин в організмі, знижується ймовірність розвитку діабету і ожиріння.

Крім того, велика кількість антиоксидантів в апельсинах виводять вільні радкалы і нейтралізують запальні процеси.