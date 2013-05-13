Найбільш корисне м'ясо

Європейські дієтологи зробили несподівану заяву, що найдієтичніше м`ясо – кроляче. Результати експериментів доводять, що м`ясо кролика добре засвоюється в організмі. До того ж це м`ясо неалергенне, на відміну, від курятини ,пишуть іноземні ЗМІ.

Вчені відзначають, що м`ясо, приготоване на вугіллі, без додавання олії, буде ще й корисним. Від пережареної скоринки шашлику краще відмовитися, адже вона сповнена канцерогенів, шкідливих для організму. Дієтологи рекомендують їсти шашлик зі свіжою зеленню, спаржею, болгарським перцем, а ось картопляний гарнір краще не вживати з м`ясом на багатті.