Ягоди омолоджують організм

Деякі ягоди можуть впливати на шкіру обличчя так само як і ботокс. І вони куди більш здорова альтернатива уколів і скальпелів, пишуть російські ЗМІ.

Якщо ви роздумуєте про те, щоб скористатися ботоксом, то не поспішаєте записуватися на прийом до пластичного хірурга. Чому б спочатку не дійти до найближчого супермаркету або ринку. Ягоди можуть замінити ботокс, а помідори забезпечити ефект щоденного крему. У багатьох корисних продуктів харчування є найцінніші властивості, які забезпечують людину красою і здоров`ям.

Але тільки пам`ятайте, що здорова їжа це не таблетка, яка починає діяти через 40 хвилин після прийому і припиняє через два-три години. У корисних продуктів харчування тривалий ефект, який досягається лише при їх регулярному вживанні. Причому, часто це профілактичний вплив, а не лікарський. Є і вельми "шкідливі" продукти харчування.

"М`ясо, сосиски та інші продукти тваринного походження прискорюють процес утворення зморшок, оскільки містять арахідонову кислоту, яка також формується в нашому тілі, коли ми поглинаємо жирні кислоти Омега-6 від маргарину або олії, - говорить професор дерматології Мікаела Акст-Гадерманн з німецького Університету прикладних наук і мистецтв у Кобурзі. - Те ж саме можна сказати і про вільні радикали, що атакують клітини нашого тіла. А от ягоди захищають організм від дії вільних радикалів, так як вони насичені антиоксидантами. Чим темніше ці ягоди, тим краще".

Стакан соку з ягід бузини володіє захисним потенціалом 14 склянок виноградного соку і 55 (!) склянок яблучного соку. 100 грам шпинату рівноцінні 1,9 кг огірків, а у броколі просто лікарський вплив на організм через високий вміст вітаміну В. Каротеноіди в помідорах не тільки гальмують процеси старіння шкіри, але і захищають від сонця.