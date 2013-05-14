Вишня захищає від інсульту

Як встановили дослідники з Мічиганського університету охорони здоров`я, кисла вишня має такий же лікувальний серцево-судинний ефект, як і багато ліків. Крім того, вона скорочує ризик виникнення інсульту.

Як було встановлено раніше, споживання вишні активує ізоформи PPAR в багатьох тканинах організму. На думку учених, за активацію PPAR відповідальні антоціани – пігменти надають ягоді червоний колір. Як відомо, PPAR скорочують ймовірність розвитку різних серцево-судинних захворювань. Агоністи PPAR, наприклад препарат Actos (піоглітазон), діє схожим чином, проте подібні ліки мають обмежене застосування через побічні ефекти.

Дослідники порівняли ефект ліків Actos і кислої вишні у щурів, схильних до інсульту. Якнайкращий ефект був у гризунів, що харчувалися тільки кислою вишнею, який був навіть вищий, ніж у щурів, які харчувалися і ягодами, і Actos.

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