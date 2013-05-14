Чим небезпечні басейни

Плавання в басейні може нашкодити здоров`ю. Про це розповів співробітник Центрального науково-дослідного шкірно-венерологічного інституту Мінздравсоцрозвитку Росії Сергій Чуб.

За словами фахівця, вода в басейні завдає шкоди, перш за все, нашому найбільшому органу - шкірі.

Медик підкреслив, що винні в цьому хвороботворні організми (грибкові інфекції, папілломовірус людини, короста), часто стійкі до засобів знезараження води, що застосовуються в басейнах і що розмножуються в сприятливих для цього умовах — підвищеній вологості, теплі.

«Повністю знищити шкідливі бактерії і грибки в басейнах і душових не можна, але обробка води дозволяє тримати колонії під контролем», - підкреслив дерматолог, порадивши завжди цікавитися, скільки разів на день проходить обробку вода у вашому басейні.

При цьому найнебезпечнішими є басейни, в які пускають відвідувачів без меддовідок про стан здоров`я.

До того ж, за словами медика, хлорована вода басейнів викликає роздратування шкіри. А при розм`якшенні поверхневого її шару токсичний хлор проникає в організм.