Оптимальна жіноча вага

Жінки, що мають 5-7 зайвих кілограм, живуть довше за тих, у кого є дефіцит або значне перевищення нормальної ваги. Про це заявив норвезький дієтолог Ганс Ваалер. За словами фахівця, це пояснюється просто: «фотомодельні» форми ведуть до виникнення депресій і хвороб серцево-судинної системи.

Окрім цього, жінки з дефіцитом ваги частіше стають жертвами нещасних випадків і навіть самогубств. Проте дієтолог відзначив, що якщо кількість зайвих кілограмів «зашкалює» - це теж сприяє скороченню тривалості життя через діабет і хвороби серця.

При цьому медики вважають, що нормальний об`єм талії у жінок не повинен перевищувати 80-85 см, оскільки кілограми, що саме накопичилися у талії, сприяють підвищенню ризику гормональних розладів і їх негативних наслідків для здоров`я.

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