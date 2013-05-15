Зелений чай покращує пам'ять

Вчені з`ясували, що зелений чай містить в собі хімічну речовину EGCG, що сприяє генерації клітин з яких складається мозок, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Дослідження проходили в Китаї, пыд час яких виявилося, що хімічні властивості чаю впливають на формування здорових нових клітин в головному мозку людини, покращують пам`ять і допомагають ефективно навчатися.

Випробування проводилися на двох групах мишей; перша піддавалася регулярним впливу речовини EGCG, а друга група не піддавалася його впливу, а була контрольною.

Протягом трьох днів мишей навчали пошуків захованого предмету в лабіринті.

Мишей з першої групи знадобилося менше часу для виконання цього завдання, ніж мишам з другої.

Після закінчення дослідження були виведені підсумкові результати, згідно з якими, речовина EGCG, що міститься в зеленому чаї сприяє ефективному навчанню, зміцнює пам`ять, впливаючи на поліпшення розпізнавання різних предметів, поліпшується просторова пам`ять.