У Перу стався землетрус магнітудою 5,7

Землетрус магнітудою 5,7 стався сьогодні на півдні Перу.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 93 кілометри на північний захід від міста Оркопампа. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 112 кілометрів.

Інформація про жертви і руйнування не надходила.

Через Перу проходить Тихоокеанський "вогняний пояс" - смуга вулканів і тектонічних розломів завдовжки в 40 тисяч кілометрів. Саме у "Вогняному кільці" знаходиться переважна більшість відомих вулканів планети. Там же відбувається 90% всіх землетрусів на Землі.

У Перу в 2012 році сталося 220 землетрусів, магнітуда яких перевищувала 4,0.