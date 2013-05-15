Чим корисні кокоси

Кокос, за словами вчених, - унікальний продукт. Він справляється з цілою низкою хвороб, починаючи від хвороб серця, закінчуючи хворобою Альцгеймера, зазначає News.com.au.

Між тим, згідно з офіційними директивами австралійської Кардіологічної асоціації, кокосова олія відноситься до насичених жирів і шкідлива для здоров`я.

Співробітники Університету Квінсленда стоять на своєму: коксова олія дає прилив енергії, допомагає скинути вагу, вбити патогени, знизити холестерин і вирівняти рівень інсуліну. Доктор Брюс Файф з Центру дослідження кокосів в США підтверджує сказане, адже кокосова олія - складається з насичених жирів. Він рекомендує споживати по 1-3 чайні ложки олії на день.

Воно складається переважно з середньоланцюгових тригліцеридів (МСТ). Саме завдяки довжині ланцюга властивості кокосової орлії значно відрізняються від насичених жирів з довгими ланцюгами.

Отже, кокосова олія підвищує показники "корисного холестерину", лікує виснаження (легко засвоюється), вбиває бактерії, включаючи ті, що викликають карієс, грибки, віруси, уповільнює вивільнення цукру в кров, запобігає інсультам і хвороби мозку, прискорює метаболізм (більше спалюється, ніж відкладається в тілі).