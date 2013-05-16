По Техасу пройшо потужний торнадо: є жертви
10:08, 16 травня 2013Зарубіжні новини
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Близько 100 осіб поранено
Принаймні сім осіб загинули у ніч на четвер в американському Техасі, де пройшов потужний торнадо, близько 100 осіб поранено.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.
Представник шерифа округу Худ Кейті Джівіден повідомила про численні жертви у місті Гренбері, де зруйновано кілька будинків. Решта подробиць не повідомляються.
Від стихії також постраждали округи Террент, Даллас і Паркер.
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