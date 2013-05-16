Алкоголь зумовлює онкологічні захворювання

Про шкоду і користь алкоголю для здоров`я лікарі сперечаються не рік, не десять, і навіть не століття. Але цього разу австралійські учені Інституту раку з`ясували: щоденне вживання двох спиртних напоїв формує всі передумови для ракових пухлин в кишечнику, грудях, горловій частині і в порожнині рота.

За твердженнями учених, алкоголь підвищує ризик раку молочної залози на 22 відсотки, раку кишечнику - на 50 відсотків, гортані - на 40 відсотків, а порожнини рота - на 75 відсотків.

Одержані дані суперечать безлічі ранніх досліджень, згідно яким помірні кількості червоного вина допомагають запобігати серцевій хворобі і мають інші корисні властивості для організму.

Медики вважають, що користь алкоголю оцінена дуже високо і що немає жодної безпечної дози спиртного, тим більше якщо пити його щодня. Онкологи переконані, що кількість будь-якого виду алкоголю в раціоні харчування людини повинна бути зведена до абсолютного мінімуму. Алкоголь класифікований Всесвітньою Організацією Охорони здоров`я як канцерогенна речовина, навіть маленькі рівні якого ушкоджують клітини організму і збільшують ризик ракових утворень.