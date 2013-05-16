Маленькі порції за сніданком допоможе схуднути

Співробітники дослідницького інституту MRC Human Nutrition Research Unit з`ясували, що скромний сніданок може допомогти скинути вагу, адже це не штовхає людину до переїдання протягом дня. Вчені провели експеримент: вони давали пластівці, молоко, яєчню, тост з маслом і апельсиновий сік 33 людям із зайвою вагою. Але деякі добровольці отримували урізану порцію. При цьому рахувалися калорії за день, розповідає The Telegraph.

Виявилося, різниця в розмірі порцій за сніданком ніяк не впливала на споживання протягом дня. Відомо, що в ході експерименту розмір порцій скорочувався до 40% (в цілому за день споживалося на 269 менше калорій).

Щоправда, вчені застерігають: поза лабораторіэю людей можуть підстерігати небезпеки у вигляді постійних перекусів. Як скорочення порцій за сніданком впливає на раціон, ще належить з`ясувати в польових умовах. Раніше було встановлено, що, навпаки, не наївшись за сніданком або пропустивши його, людина схильна потім добирати калорії.