У Білорусі широко обговорять проект закону про заборону куріння

У Білорусі планується винести на широке обговорення проект закону, який передбачає заборону куріння практично в усіх громадських місцях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила сьогодні на прес-конференції завідувач відділом громадського здоров`я Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров`я Білорусі Ольга Батман.

«Наприкінці травня документ буде оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров`я Білорусі», - сказала Батман.

За її словами, нинішній варіант законопроекту передбачає повну заборону куріння практично в усіх закритих приміщеннях – установах освіти, культури, спорту, охорони здоров`я, громадського харчування, на вокзалах, у громадському транспорті, на робочих місцях.

«Хоча заборона на робочих місцях, можливо, ще обговорюватиметься», - відзначила Батман.

Довідка УНІАН. На кінець 2012 року в Білорусі палило 30,5% населення. Серед чоловіків частка тих, хто палить, становить 46,8%, серед жінок – 16,2%. Постійно палять 20,5% населення, від випадку до випадку – 10%. Половина населення схильна до пасивного куріння.

При цьому дані опитувань свідчать, що споживання тютюну в Білорусі знижується. Для порівняння: у 2001 році частка тих, хто палить, становила 41,6%. За останніми даними, 55,6% тих, хто палить, хотіли б позбавитися цієї залежності. Основною причиною бажання кинути палити є усвідомлення і розуміння того, що куріння шкодить здоров`ю (67,7%). 7,2% опитаних заявили, що їм вдалося відмовитися від куріння.