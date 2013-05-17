У дівчинки без батька – уразлива психіка

Дівчатка важче переносять розлучення батьків, ніж хлопчики. Залишившись без уваги батька в дитинстві, вони схильні до депресії в підлітковому віці. До такого висновку прийшли учені з Університету Брістоля.

У проведеному дослідженні брав участь 5631 підліток. За допомогою спеціальних опитувальників експерти встановили зв`язок між ситуацією в сім`ї і психологічним станом учасників. З`ясувалося, що у майже 25% дівчаток-підлітків, які в ранньому дитинстві залишилися без батьків, спостерігаються симптоми депресії (смуток, апатія, відчуття неповноцінності). Серед хлопців таких виявилося 10%. На думку авторів дослідження, позбувшись уваги батька, дівчинка стає уразливою для психічних проблем.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що розлучення батьків може спровокувати у дитини алергію.

likar.info