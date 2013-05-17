Педофіла засудили до 220 років в'язниці

Суд у Піреї засудив колишнього тренера з баскетболу Нікоса Сірагакіса до 220 років тюремного ув’язнення за сексуальні домагання й спроби сексуального насильства стосовно 53 неповнолітніх.

Про це передає РІА «Новости», зазначаючи, що це безпрецедентний вирок для Греції.

Крім того, суд позбавив 49-річного Сірагакіса політичних прав на п`ять років.

Його апеляція на рішення суду не зможе відстрочити виконання вироку, і суд не прийматиме й не розглядатиме прохання про пом`якшення покарання.

Рішення суду носить символічний характер - зазвичай після 25 років в`язниці ув`язнений, навіть засуджений довічно, має право на звільнення при подачі відповідної заяви.

Хоча Сірагакіса звинувачували в 52 випадках домагань, прокурор просив визнати його винним за 46 доведеними епізодами. Суд визнав його винним у 33 випадках наруги над неповнолітніми й розпусних діях стосовно трьох, виправдавши за 17 іншими епізодами. Неповнолітніх до суду не викликали.

Сам підсудний вину заперечував. За повідомленням влади, його було затримано на Криті на місці злочину 1 грудня 2011 року, коли поліція виламала двері в його будинку. Суд проходив за підвищених заходів безпеки.