Біг - порятунок від каменів у нирках

11:57, 17 травня 2013
Зарубіжні новини
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Ризик знизиться на 31 %

Каліфорнійські вчені дійшли  висновку, що подолати нирковокам`яну хворобу допоможе біг, пишуть іноземні ЗМІ.

Дослідники вивчили 85 тисяч жінок, у віці не менше 50 років. Лікарі визначили ІМТ у кожної з них і спостерігали фактори, які сприяють утворенню каменів у нирках.. Через 8 років тільки у 3 % учасниць з`явилися камені у нирках.

А ті жінки, які не менше одного разу на тиждень бігали підтюпцем чи більше двох годин ходили пішки, ризик каменів у нирках знизився на 31 %.

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