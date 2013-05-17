Біг - порятунок від каменів у нирках

Каліфорнійські вчені дійшли висновку, що подолати нирковокам`яну хворобу допоможе біг, пишуть іноземні ЗМІ.

Дослідники вивчили 85 тисяч жінок, у віці не менше 50 років. Лікарі визначили ІМТ у кожної з них і спостерігали фактори, які сприяють утворенню каменів у нирках.. Через 8 років тільки у 3 % учасниць з`явилися камені у нирках.

А ті жінки, які не менше одного разу на тиждень бігали підтюпцем чи більше двох годин ходили пішки, ризик каменів у нирках знизився на 31 %.