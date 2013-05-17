У яких країнах жити найкомфортніше

Австралія, Швейцарія, Норвегія та Швеція очолили рейтинг країн, де найкраще народитися.

Як повідомляє «Корреспондент» , за версією журналу The Economist, Україна зайняла 78-й рядок із 80.

Як пише видання, цей список - своєрідна машина часу, адже його завдання - виявити найбільш сприятливі для комфортного життя куточки Землі в найближчому майбутньому.

"Ми використовуємо економічні прогнози Economist Intelligence Unit (дослідницького підрозділу The Economist) до 2030 року, коли діти, народжені в 2013-му, майже досягнуть повноліття", - пояснили мету проекту укладачі рейтингу, які оцінили безліч критеріїв.

Як пише «Корреспондент», матеріальний добробут (ВВП на душу населення) - лише один із компонентів списку, що включає також очікувану тривалість життя, статистику розлучень, показники безробіття, злочинності й самогубств. Крім того, автори прогнозу взяли до уваги політичні свободи та якість держуправління, участь жителів у соціальному й громадському житті, гендерний аспект і навіть комфортність клімату.

Видання зазначає, що такий підхід дозволив відобразити зміни, що відбулися в світі за останні 25 років. У 1988 році, коли The Economist вперше оприлюднив свій рейтинг кращих країн для народження, перша четвірка виглядала зовсім інакше - список очолювали США, Франція, Західна Німеччина та Італія. Сьогодні жодної з цих країн немає навіть у першій десятці. Їх падіння фахівці пояснюють як погіршенням економічного стану так і глобальною переоцінкою людьми складових особистого щастя.

"Гроші втрачають свою значущість. Водночас справедливе суспільство, а також такі речі, як чисте повітря та ефективний транспорт, стають дедалі важливішими (для комфортного життя)", - заявив професор економіки британського Уорикського університету й один із визнаних дослідників так званої економіки щастя Ендрю Освальд.

У дослідженні йдеться, що провідні світові економіки втрачають позиції з точки зору перспективності для райського життя. Так, порівняно з 1988 роком, Японія опустилася в рейтингу The Economist із шостого на 25-е місце, Франція - з другого на 26-е, Велика Британія - з сьомого на 27-е. Сьогодні їхнє місце займають ті країни, де, незважаючи на кризу, соціальне розшарування залишається мінімальним, можливості досягти побутового й особистого благополуччя - рівними для більшості, а держінституції працюють як годинник.

Також зазначається, що безумовні лідери рейтингу - скандинавські держави, що показали найбільш стрімке зростання. Норвегія, Швеція та Данія зайняли з третього по п`яте місця відповідно, а Фінляндія наблизилася впритул до десятки (11-е місце). Особисту безпеку в широкому сенсі - від низької злочинності до передбачуваності шляху до добробуту - в один голос називають ключовою перевагою своїх країн ті, кому пощастило народитися або жити в державах-фаворитах списку The Economist.