У США 20 торнадо обрушилося на Канзас, Оклахому і Айову
08:56, 20 травня 2013Зарубіжні новини
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Людей просять не виходити з дому
Близько 20 торнадо обрушилося на штати Канзас, Оклахома і Айова.
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на дані фахівців Національної метеорологічної служби США.
У місті Шауні в штаті Оклахома жертвою стихії, за даними ЗМІ, стала одна людина. Зруйновано більш як 100 житлових будинків, через обрив ліній електропередачі близько 10 тисяч осіб залишилися без світла. Відзначено численні дорожньо-транспортні події.
У зв`язку із загрозою торнадо з аеропорту найбільшого міста штату Канзас - Вічита проведено евакуацію, скасовано всі авіарейси. Місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулицю і перечекати стихію в спеціальних укриттях.
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