У США 20 торнадо обрушилося на Канзас, Оклахому і Айову

08:56, 20 травня 2013
Зарубіжні новини
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Людей просять не виходити з дому

Близько 20 торнадо обрушилося на штати Канзас, Оклахома і Айова. 

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на дані фахівців Національної метеорологічної служби США.
 
У місті Шауні в штаті Оклахома жертвою стихії, за даними ЗМІ, стала одна людина. Зруйновано більш як 100 житлових будинків, через обрив ліній електропередачі близько 10 тисяч осіб залишилися без світла. Відзначено численні дорожньо-транспортні події.
 
У зв`язку із загрозою торнадо з аеропорту найбільшого міста штату Канзас - Вічита проведено евакуацію, скасовано всі авіарейси. Місцевим жителям рекомендовано не виходити на вулицю і перечекати стихію в спеціальних укриттях.
 
 

 

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