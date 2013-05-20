У Туреччині впала повітряна куля з туристами

Прогулянкова повітряна куля розбилася сьогодні в турецькій Каппадокії (250 км на південний схід від Анкари).

Як передає ІТАР-ТАСС, місцеве телебачення повідомляє, що внаслідок інциденту одна людина загинула, 18 зазнали поранень.

Інцидент стався близько 06.00 за місцевим часом неподалік від міста Ургюп, яке користується популярністю серед туристів завдяки печерним і підземним поселенням ранньохристиянської епохи. Повідомляється, що на висоті 300 метрів повітряна куля зіткнулася з іншою кулею. В результаті одна з них втратила рівновагу й почала різко знижуватися.

Всіх постраждалих направлено до лікарень міст Невшехір і Кайсері.

Жандармерія з`ясовує подробиці пригоди й національну приналежність постраждалих.

У Каппадокії тури на повітряних кулях дуже популярні серед туристів, багато хто з яких приїжджає до Туреччини лише заради такої подорожі.

itar-tass.com