Шум шкодить серцю

Дослідники під керівництвом Кароліни Ерікссон встановили, що навіть слабий шум порушує нормальну діяльність серця і серцево-судинної системи.

У випробуваннях взяли участь 110 осіб, які носили портативні монітори, що реєструють серцевий ритм. Медики оцінювали рівень шуму обстановки, в якій перебували учасники експерименту. Як показали дані дослідів, ритм серця прискорюється навіть в умовах, коли рівень шуму не перевищує 65 децибел, що відповідає гучній розмові. При зниженні шумів, серце заспокоюється, судини розслабляються.

Медики встановили, що в галасливій обстановці варіабельність серцевого ритму людини стає недостатньою. Саме це збільшує ймовірність серцевого нападу, адже шум пригнічує і турбує. На думку кардіологів, сторонній шум не є серйозним випробуванням для роботи серцевого м`яза і може впливати тільки індивідуально.

Попередні дослідження показали, що шум порушує сон - і ці порушення пов`язані з високим артеріальним тиском, вищим рівнем серцево-судинних захворювань.

"Здоров`я"