Україну відвідає гендиректор ВООЗ

Україну відвідає генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет Чен.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це йшлося під час зустрічі міністра охорони здоров`я України Раїси Богатирьової та гендиректора ВООЗ у Женеві, куди глава МОЗ прибула для участі у 66-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я.

"Ми активно готуємося до вашого візиту в Україну, який має відбутися до кінця цього року, і розглядаємо цю подію як надзвичайно важливу для поглиблення та розвитку співпраці між Україною та Всесвітньою організацією охорони здоров`я", - запевнила Богатирьова.

Чен також відзначила важливість цього візиту та повідомила, що приєднатися до делегації ВООЗ, яка планує відвідати Україну, висловив бажання Виконавчий директор Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Майкл Дайбл.

Богатирьова висловила впевненість в тому, що зазначений візит відбудеться на найвищому рівні та наголосила, що керівництво Української держави дотримується такої ж думки.

У ході зустрічі глава МОЗ також поінформувала Чен про сучасний стан розвитку вітчизняної системи охорони здоров`я.

"Серед наших пріоритетів - боротьба з туберкульозом, епідемією ВІЛ/СНІДу, неінфекційними хворобами та іншими загрозами здоров`ю громадян України", - зазначила Богатирьова. За всіма цими напрямами, сказала вона, для України традиційно важливою є всебічна допомога ВООЗ. Зокрема, Україна потребує методично-інформаційної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров`я при впровадженні Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки.

Зі свого боку Чен відзначила великі зусилля, які докладаються в Україні до посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом і туберкульозом на державному рівні, а також привітала українського міністра з успіхом, досягнутим у розбудові Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами.