Серед загиблих внаслідок торнадо в Оклахомі - 20 дітей

Кількість загиблих в результаті торнадо в штаті Оклахома зросла до 91 людини. За даними CNN, серед загиблих не менше 20 дітей. Це пов`язано з тим, що під удар торнадо потрапила початкова школа в місті Мур.

За свідченнями очевидців, будівля зруйнована майже повністю, повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse. Місцевий телеканал KFOR-TV також приводить уточнені дані по постраждалим.

В даний час їх кількість оцінюється в 233 людини, з них як мінімум десять знаходяться в критичному стані. Фото : KFOR-TV Президент США Барак Обама назвав те, що трапилося катастрофою і розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу в ліквідації її наслідків.

За даними агентства Reuters, така допомога може включати субсидії на будівництво тимчасового житла, ремонт пошкоджених будинків та виплату компенсацій за втрату незастрахованого майна. У понеділок, 20 травня, передмістям Оклахома-сіті пройшов потужний торнадо. Діаметр його воронки склав понад півтора кілометра, а швидкість вітру в ній досягала 320 кілометрів на годину. Найбільшою мірою від стихійного лиха постраждало місто Мур. Там зруйновано значну частину будинків, пошкоджені лінії електропередачі і порушено водопостачання. Торнадо проходять по штату Оклахома щовесни. Місцева влада 19 травня вже ввела на території штату режим надзвичайної ситуації у зв`язку з загибеллю як мінімум двох людей під час попереднього смерчу.