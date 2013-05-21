Овоч, який треба їсти щодня

Овоч, який рекомендують їсти кожен день. Нідерландські дієтологи з Лейденського університету рекомендують щодня додавати в меню капусту, чи то брокколі, брюссельська, кольорова або білокачанна. Дійсно, добре відомо, що хрестоцвіті овочі являють собою економічно доступний і дуже багатий корисними речовинами продукт.

Нідерландці роблять особливий наголос на те, що капуста здатна також запобігти розвитку деяких видів злоякісних пухлин. Капуста не тільки містить безліч вітамінів, мінералів, волокон та фитохимикалиев, потрібних організму, але і – завдяки цьому натуральному «букету» – володіє потужним антиоксидантним ефектом, затримує старіння клітин і запальні процеси в клітинних тканинах. Найбільш потужним антиокислювальним ефектом може похвалитися брокколі і цвітна капуста, але і звичайна білокачанна теж не ликом шита.

Крім того, всі капусти корисні в справі профілактики дихальних і серцевих хвороб.. Тим не менш важливо звертати увагу на екологічну ситуацію в регіоні, де вирощується капуста для вашого столу, оскільки всі сільськогосподарські культури – і капуста тут не становить винятку – самим прямим чином залежать від складу повітря і грунту, в якій вони вирощені. Так, якщо по сусідству відбувається виробниче зрошення брудними важкими металами,