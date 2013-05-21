У КНДР зафіксовано спалах пташиного грипу H5N1

Понад 160 тисяч качок знищені на пташиній фермі, розташованій поблизу столиці КНДР, для запобігання поширення вірусу пташиного грипу "Ейч5-Ен1" (H5N1). Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на північно-корейське інформаційне агентство ЦТАК.

Як заявили у Ветеринарному інституті Академії наук та Центрі епізоотологічної діагностики КНДР, інформація про спалах захворювання доведена до відома відповідних відомств ООН. У країні посилено контроль за станом птахівницьких господарств і маршрутами перелітних птахів, які, на думку експертів, занесли вірус в КНДР.

Як повідомляється, у зв`язку з небезпекою поширення іншого різновиду пташиного грипу - "Ейч7-Ен9" (H7N9), спалах якого зареєстрований в сусідньому Китаї, в КНДР створено надзвичайний урядовий комітет. Спеціальні інструкції направлені в усі провінції, округу та міста. По всій країні проводяться інспекції птахофабрик.

Крім того, повсюдно почалася широка кампанія, яка інформує про небезпеку цього захворювання, способи передачі інфекції та необхідні заходи безпеки. На пхеньянському ринку "Тонга", де разом з північно-корейцями закуповують продукти іноземці, що тут працюють, припинено продаж домашньої птиці, курячих і перепелиних яєць.

У сусідньому Китаї від пташиного грипу "Ейч7-Ен9" померло 36 людей. Загальна кількість хворих становить 130 осіб. Вперше заразився цим вірусом житель Піднебесної в березні цього року.