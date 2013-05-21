Їжа для щитовидної залози

Щитовидна залоза - важливий орган ендокринної системи організму, який секретує гормони, регулюючі практично всі процеси в тілі людини. Недостатня робота щитовидної залози, іменована гіпотиреоз, як і надмірне вироблення гормонів - гіпертиреоз, негативно позначаються на здоров`ї і самопочутті людини, пишуть зарубіжні ЗМі.

Вкрай важливу роль у нормальному функціонуванні щитовидки відіграє те, що ми їмо.

Мало кому відомо, що, наприклад, жителі Японії, які прославилися довгожительством, на добу отримують більше тисячі мікрограмів йоду. Справа в тому, що в традиційній кухні Японії завжди присутні морепродукти і риба, які і містять цей мікроелемент.

Корисний засіб для профілактики порушень щитовидки - це йод. Біологічний йод включається до складу риби, кальмарів, креветок та інших жителів морських глибин. Дуже багато йоду в морській капусті. Якщо людина проживає в місцевості з дефіцитом йоду, то в процесі приготування їжі фахівці рекомендують використовувати спеціальну сіль, насичену йодом.

Нормальна робота щитовидної залози підтримується провітаміном А і всіма вітамінами групи В. Цих речовин багато в злакових культурах, томатах і моркві, кукурудзі і бобових, а також у грибах. Вітамінний коктейль для здоров`я щитовидки - горіхи, лимонна цедра і сік, натуральний мед.