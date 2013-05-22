У Латвії відкрився пляж для незрячих та інвалідів-візочників.

Як передає ІТАР-ТАРС, влада Юрмали з відкриттям курортного сезону вирішили серйозно підійти до проблеми відпочинку незрячих людей та інвалідів-візочників. У містечку Каугури обладнано перший у місті спеціалізований пляж, де нарівні з іншими відпочиваючими комфортно себе зможуть відчувати люди з особливими потребами. На його розробку пішов не один рік, а в його основі закладено досвід іншого латвійського міста Лієпаї, де минулого року було відкрито перший такий пляж в республіці.

На думку депутата Юрмалської думи Дзінтра Хомка, найголовніший принцип у цьому проекті - люди не повинні бути відірвані від суспільства.

Пляж упорядкований і оснащений всім необхідним для потреб сліпих. Особливо цікавий тепер активний відпочинок на морі для слабкозорих та сліпих дітей та молоді. Тут вони можуть зіграти у футбол і бадмінтон спеціальними м`ячами, оснащеними пристроями зі звуковим сигналом, проїхатися на тандем-велосипеді, позмагатися в настільний теніс, здійснити сходження на альпійську стінку і скористатися іншим інвентарем.

Юрмальська дума планує упорядкувати таким чином також і інші пляжі міста-курорту. А в морі в Каугури в найближчому майбутньому будуть розміщені буї зі звуковим сигналом. Крім того, незрячим роздаватимуть спеціальні браслети, що визначають місцезнаходження людини з берега.

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