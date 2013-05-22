Чим шкідлива кава з коньяком

Дослідження, проведене американським центром поведінкових досліджень, виявило, що популярні напої з вмістом кофеїну можуть лише збільшити рівень сп`яніння, а не знизити, як це прийнято думати.

Про це повідомляє Daily Telegraph. «Міф про протверезні властивості кави необхідно зруйнувати, тому що поєднання кави і алкоголю може призвести до дуже неприємних наслідків. Люди, які вживали лише алкоголь, почуваються п`яними і втомленими. Вони більш охоче визнають себе такими. Ті, хто змішує алкоголь і кофеїн, почуваються значно бадьоріше і можуть помилково вважати себе досить протверезілими для того, щоб керувати автомобілем або чинити інші дії, здатні привести до потенційної небезпеки», – говориться у повідомленні.

Вчені попереджують, що кава, випита після приймання алкоголю, не лише не протвережує, але навпаки, посилює сп`яніння, і навіть може потенційно призвести до летального випадку.

korzonews.info