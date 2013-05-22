Торнадо в Оклахомі перевершив атомну бомбу у Хіросімі

Американські ЗМІ стверджують, що торнадо, який обрушився на штат Оклахома, за руйнівною силою перевершив атомну бомбу, скинуту на Хіросіму в 1945 році.

"Торнадо, який зрівняв із землею місто Мур в Оклахомі, був більшої потужності, ніж атомна бомба, скинута на Хіросіму, стверджують п`ять незалежних один від одного метеорологів, опитаних агентством Associated Press", - пише нью-йоркська Daily News.

Як повідомляє РІА «Новости», За оцінками метеорологів, торнадо відповідав найвищій вимірювальній категорії Ф-5 за шкалою Фуджита. Як стверджують фахівці, першу застосовану на війні атомну бомбу він перевершив принаймні у вісім разів.

Влада штату Оклахома підтвердила загибель 24 осіб, серед яких дев`ятеро дітей. При цьому Федеральне агентство США з надзвичайних ситуацій повідомляло про 51 загиблого. Крім того, до лікарень потрапили понад 230 потерпілих.

Атомну бомбу Little Boy ("Малюк") потужністю від 13 до 18 кілотонн тротилу було скинуто на Хіросіму 6 серпня 1945 року. За різними даними, загинуло від 90 до 166 тисяч осіб.