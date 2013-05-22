Золото погіршує настрій

Багато років учені вивчають вплив золота на здоров`я людини. Днями канадські фахівці повідомили, що прикраси з цього дорогоцінного металу можуть привести до депресії.

Дослідження показали, що при контакті зі шкірою золото негативно впливає на роботу нервової системи, сповільнюється обмін речовин, погіршується настрій, виникає відчуття тривоги. Людині з нестійкою психікою загрожує депресія.

А ще золото протипоказане епілептикам. Блиск і мерехтіння ювелірних прикрас може викликати напад.

Зовсім відмовлятися від носіння золотих прикрас учені не радять, але рекомендують, як мінімум, знімати їх на ніч. Також можна замінити золото сріблом, яке позитивно діє на роботу нервової системи і навіть знижує артеріальний тиск.

korzonews.info