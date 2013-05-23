Зіштовхнулися чотири шкільні автобуси: постраждало 50 дітей

Щонайменше 50 осіб було госпіталізовано в результаті ДТП за участю чотирьох шкільних автобусів, що сталося в американському штаті Індіана.

Як передає РІА «Новости», аварія сталася вчора вдень за місцевим часом, коли автобуси розвозили школярів по домівках після уроків.

Сайт місцевого телеканалу Fox 28 повідомляє, що один з автобусів різко зупинився біля узбіччя дороги, щоб висадити пасажирів, після чого в нього ззаду врізалися інші автобуси. В результаті ДТП пошкодження дістали чотири автобуси, в різних лікарнях опинилися близько 50 осіб, зокрема один водій.

Більшість потерпілих після надання медичної допомоги було відразу ж виписано, в стаціонарі залишаються лише п`ятеро дітей, життю яких нічого не загрожує.

Місцева поліція почала розслідування аварії, водії всіх чотирьох автобусів проходять огляд на наявність у крові алкоголю.