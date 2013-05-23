Солодощі безпечні для людини - дієтологи

Обстеження понад 5000 американців показало: немає жодного зв`язку між поганим станом здоров`я і регулярним споживанням солодощів, пише The Daily Mail.

Люди, які їдять солодощі мінімум раз на день, стикалися із зайвою вагою, хворобами серця і хронічними недугами не частіше, ніж люди, які бавлять себе смаколиками раз на тиждень або рідше.

Даний висновок озвучує дієтолог Мері Мерфі, але відразу обмовляється: це не означає, що можна їсти солодощі в необмежених кількостях. Ефект солодощів перевірили на групі добровольців. 96% з них їли солодке. Обсяги і частота споживання різнилися. Виявилося, в безпеці були навіть ті, хто їв солодке у великих кількостях і досить часто.

Тобто сама частота споживання ніяк не зв`язувалася з ризиком ожиріння (про це говорили показники Індексу маси тіла, обхват талії і розмір жирових складок) і серцево-судинних недуг (тиск, співвідношення холестерину, інсулінова резистентність).

У свою чергу, Національний раковий інститут США з`ясував, що в середньому солодощі дають нам 44 калорії на день (це приблизно 2% від середніх показників споживання дорослої людини). Настільки ж незначні рівні споживання насиченого жиру. Найчастіше джерелом цукру стають газованої води, солодкі фруктові напої, борошняні вироби.