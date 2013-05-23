Вітамін С - ефективний засіб проти стійкого туберкульозу

У вітаміна С вчені виявили несподівану властивість. Він здатний вбивати бактерії M. Tuberculosis. Як передає Меддейлі з посиланням на Zee News, відкриття належить Коледжу Альберта Ейнштейна.

Його співробітники досліджували резистентність туберкульозу до ізоніазиду - лікарського засобу першого ряду. Виявилося, резистентні штами не виробляли мікотіол. Це призводило до підвищення концентрації амінокислоти цистеїну.

Вчені припустили: якщо обробити ізоніазидом і цистеїном бактерії, чутливі до ізоніазиду, то у M. tuberculosis розвинеться резистентність. Але сталося навпаки - бактерії загинули, дуже здивувавши цим фахівців. Ймовірно, цистеїн сприяв виробленню реактивних форм кисню (вільних радикалів, що ушкоджують ДНК).

Був проведений і другий експеримент - з вітаміном С. Поєднання ізоніазиду і вітаміну С стерилізувало культуру бактерій туберкульозу. Сам по собі вітамін стерилізував не тільки лікарсько-чутливий туберкульоз, а й резистентні штами MDR-TB і XDR-TB.

Вітамін С, як виявилося, запускав так звану реакцію Фентона. Це реакція пероксиду водню з іонами заліза, яка використовується для руйнування багатьох органічних речовин. Поки результати підтверджені тільки в лабораторних умовах, тому, як вітамін зреагує в тілі людини, вчені поки не знають. Сказати можна одне: вітамін - недорогий і безпечний варіант.