Вітамін С - ефективний засіб проти стійкого туберкульозу
12:19, 23 травня 2013Зарубіжні новини
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Результати досліджень
У вітаміна С вчені виявили несподівану властивість. Він здатний вбивати бактерії M. Tuberculosis. Як передає Меддейлі з посиланням на Zee News, відкриття належить Коледжу Альберта Ейнштейна.
Його співробітники досліджували резистентність туберкульозу до ізоніазиду - лікарського засобу першого ряду. Виявилося, резистентні штами не виробляли мікотіол. Це призводило до підвищення концентрації амінокислоти цистеїну.
Вчені припустили: якщо обробити ізоніазидом і цистеїном бактерії, чутливі до ізоніазиду, то у M. tuberculosis розвинеться резистентність. Але сталося навпаки - бактерії загинули, дуже здивувавши цим фахівців. Ймовірно, цистеїн сприяв виробленню реактивних форм кисню (вільних радикалів, що ушкоджують ДНК).
Був проведений і другий експеримент - з вітаміном С. Поєднання ізоніазиду і вітаміну С стерилізувало культуру бактерій туберкульозу. Сам по собі вітамін стерилізував не тільки лікарсько-чутливий туберкульоз, а й резистентні штами MDR-TB і XDR-TB.
Вітамін С, як виявилося, запускав так звану реакцію Фентона. Це реакція пероксиду водню з іонами заліза, яка використовується для руйнування багатьох органічних речовин. Поки результати підтверджені тільки в лабораторних умовах, тому, як вітамін зреагує в тілі людини, вчені поки не знають. Сказати можна одне: вітамін - недорогий і безпечний варіант.
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