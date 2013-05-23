Найнебезпечніші алкогольні напої

На думку медиків, слабоалкогольні напої можуть бути "підступніші" за горілку, оскільки людині важче контролювати їх кількість випитого. Лікарі назвали п`ять найбільш небезпечних алкогольних напоїв: це пиво, слабоалкогольні вина, коктейлі, шампанське і лікери.

За словами медиків, пиво небезпечне тим, що при його вживанні в організмі виділяється гормон задоволення - дофамін, що викликає швидке звикання.

Шампанське шкідливо через вміст у ньому вуглекислого газу, завдяки ньому алкоголь швидше всмоктується в кров, і людина може сп`яніти швидше і сильніше, ніж розраховувала. Шампанське не тільки "підступне", воно ще провокує процес гниття продуктів в кишечнику, що загрожує отруєнням. Крім того, цей напій негативно впливає на зір, пише ФедералПресс.

Велика кількість цукру робить лікер ще одним небезпечним спиртним напоєм. Лікер робить дуже шкідливий для підшлункової залози.

Негативно діють на організм і слабоалкогольні вина, а також коктейлі, оскільки вони являють собою суміш різних видів алкоголю.