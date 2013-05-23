Спалах гніву може довести до реального серцевого нападу

Дослідження 3886 жертв серцевих нападів виявило: напад гніву підвищував ризик серцевого нападу удвічі частіше протягом двох годин після спалаху гніву. Такі висновки Елізабет Молтофскі з Гарвардської медичної школи, передає Reuters.

Що сильніше спалах гніву, то вище ризик. Найсильніші спалаху (якщо людина кидалася предметами) пов`язувалися з чотириразовим збільшенням ризику. Отже, 1484 особи з брали участь у дослідженнях зізналися, що у них були спалахи гніву протягом року. У 110 осіб - у межах 2 годин з появи ознак серцевого нападу.

Найчастіше гнів викликали проблеми в сім`ї, на роботі і поїздки на роботу і назад. Відомо, що при спалаху гніву виділяються адреналін і норадреналін. Це гормони, що підвищують тиск, ризик утворення тромбів, провокують прискорене серцебиття, звуження судин. Лікарі вважають, що відкритий прояв гніву не допоможе розрядитися. Він у будь-якому випадку нашкодить судинам і серцю. Знизити ризик серцевого нападу після спалаху гніву можуть бета-блокатори. Можливо, емоційним сердечникам варто приймати їх в якості профілактики нападів.

Як на статистику впливають антидепресанти і статини, фахівці не знають. Зате вони впевнені: тренування не допоможуть людям, схильним до спалахів гніву. До речі, побоюватися варто і тим, хто страждає від тривожності, депресії та інших сильних переживань.