Ромашковий чай вбиває ракові клітини

У чаї вчені з Університету Огайо знайшли апігенін - сполуку, яка може ослаблювати ракові клітини та сприяє більшій чутливості їх до хіміотерапії, пише The Daily Mail.

Крім чаю з ромашки, цю сполуку можна знайти в петрушці та селері, а також у багатьох фруктах і овочах. До речі, апігенін володіє і протизапальними властивостями. Він також допомагає спеціальним білкам коригувати аномалії в РНК, що стоять за 80% випадків раку.

Дослідження показало: апігенін зв`язується приблизно з 160 білками в тілі людини. Імовірно, аналогічним чином діють й інші протиракові сполуки продуктів харчування. Більшість же ліків впливають тільки на одну молекулу.

Найважливіший білок, з яким зв`язується апігенін, - hnRNPA2. Він впливає на мРНК - частина ДНК, що містить в собі "інструкції" до того, як потрібно виробляти особливий білок. Саме аномалії в них викликають левову частку випадків раку.

Отже, коли апігенін приєднувався до білка hnRNPA2, відновлювалася функція мРНК щодо клітин раку молочної залози (у клітинах ініціювалася запрограмована смерть і підвищувалася чутливість).