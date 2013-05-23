Волоські горіхи підвищують чоловічу фертильність

Вживання волоських горіхів підвищує потенцію і позитивно впливає на розумові здібності. Про це пише Daily Mail, посилаючись на вчених Каліфорнійського університету.

Результати проведеного ними дослідження зафіксували у чоловіків у віці 20-40 років, які щодня вживали кілька волоських горіхів, підвищення потенції і значне поліпшення якості сперми.

У той же час, за даними дослідження вчених Гарвардської школи громадського здоров`я, волоські горіхи допомагають зменшити стрес, ризик виникнення діабету, артриту та хвороби Альцгеймера, а також раку молочної залози та простати.

Ще в античні часи лікарі вірили в магічну силу волоського горіха, ядра якого нагадують людський мозок, при лікуванні головного болю і психічних розладів. Також горіхи використовували при нетравленні шлунка, для лікування хвороб нирок, туберкульозу легень і багатьох інших захворювань.

У стиглих ядрах волоського горіха міститься цілий комплекс біологічно активних речовин, мікроелементів і вітамінів: алкалоїди, стероїди, хінони, дубильні речовини, вітаміни Е, А, Р, С, В, натрій, калій, залізо, фосфор, йод, кальцій. П`ять горіхів забезпечать організм добовою нормою вітаміну С, а завдяки високому вмісту магнію, що має судинорозширювальну і сечогінну дію, волоські горіхи допомагають при підвищеному артеріальному тиску.

Недостиглі горіхи – джерело каротину, вітамінів РР, С, В1, В3, клітковини, заліза і кобальту.

Відвар перегородок волоських горіхів, які містять велику кількість йоду, корисний людям із захворюваннями щитовидної залози. Також його рекомендують для нормалізації гормонального фону при мастопатії.

У поєднанні з родзинками волоські горіхи зміцнюють серцевий м`яз, з медом – стимулюють імунну систему і підвищують захисні сили організму. Суміш з пропущених через м`ясорубку 10 ядер горіхів, ложки соняшникової олії і двох розчавлених зубчиків часнику — відомий у народі засіб профілактики атеросклерозу.

Однак не варто забувати про високу калорійність волоських горіхів. Незважаючи на їх користь, дієтологи радять з`їдати не більше трьох ядер на день.