Чим корисна аеробіка

Мільйони чоловіків і жінок на планеті пред`являють скарги на відсутність спокійного нічного відпочинку з різних причин. І велика частина несприятливих випадків припадає на представниць слабкої статі, пишкть зарубіжні ЗМІ.

Група вчених з Північно-Західного університету з`ясувала, як можна допомогти людям позбутися безсоння, у тому числі і при формі розлади сну, що має тривалий і рецидивуючий перебіг.

У дослідження були включені 230 пацієнток від 18 до 55 років. Половина дам насилу засипали і постійно прокидалися протягом ночі, а інші взагалі насилу могли поринути у світ Морфея. До того ж, всі жінки мали порушення денного функціонування, що відбилося на якості життя. Медики призначили дамам курс аеробних тренувань з невеликим, але регулярним тілесним навантаженням. Протягом 16 місяців добровольці займалися близько 45 хвилин 3 - 5 разів на тиждень. В кінці роботи з`ясувалося, що аеробні вправи допомогли жінкам краще спати і відчувати себе більш енергійними в періоди неспання.

Завдяки поліпшенню процесу сну, підвищуються захисні сили, а значить, поправляється фізичний і психічний стан. Провідний спеціаліст доктор медичних наук Філліс Зеє вважає, що сон є головним барометром здоров`я, тому необхідно добре висипатися, для чого можна використовувати аеробіку.