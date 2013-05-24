Біля островів Фіджі стався землетрус
08:54, 24 травня 2013Зарубіжні новини
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Магнітудою 7,4
Землетрус магнітудою 7,4 стався на південному сході від островів Фіджі, повідомляє сайт Геологічної служби США (USGS).
Поштовхи були зафіксовані в 20.19 за київським часом, їх епіцентр розташовувався в 712 кілометрах від столиці Фіджі міста Сува. Осередок землетрусу залягав на глибині 171,4 кілометра.
Інформації про жертви і руйнування не надходило. Загрози цунамі оголошено не було.
Через острова Фіджі і Нову Зеландію проходить Тихоокеанський "вогняний пояс" - смуга вулканів і тектонічних розломів завдовжки 40 тисяч кілометрів. Він опоясує Тихий океан, пролягаючи уздовж узбережжя Південної і Північної Америки до південної частини Аляски, потім повертає до Японії, Філіппін і Індонезії і завершується в районі острова Нова Гвінея, Нової Зеландії і південно-західної Океанії. Власне у "Вогняному кільці" знаходиться переважна більшість відомих вулканів планети. Там же відбувається 90% всіх землетрусів на Землі.
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