Біля островів Фіджі стався землетрус

Землетрус магнітудою 7,4 стався на південному сході від островів Фіджі, повідомляє сайт Геологічної служби США (USGS).

Поштовхи були зафіксовані в 20.19 за київським часом, їх епіцентр розташовувався в 712 кілометрах від столиці Фіджі міста Сува. Осередок землетрусу залягав на глибині 171,4 кілометра.

Інформації про жертви і руйнування не надходило. Загрози цунамі оголошено не було.

Через острова Фіджі і Нову Зеландію проходить Тихоокеанський "вогняний пояс" - смуга вулканів і тектонічних розломів завдовжки 40 тисяч кілометрів. Він опоясує Тихий океан, пролягаючи уздовж узбережжя Південної і Північної Америки до південної частини Аляски, потім повертає до Японії, Філіппін і Індонезії і завершується в районі острова Нова Гвінея, Нової Зеландії і південно-західної Океанії. Власне у "Вогняному кільці" знаходиться переважна більшість відомих вулканів планети. Там же відбувається 90% всіх землетрусів на Землі.