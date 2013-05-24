18 людей постраждали через ураган у Бухаресті

Не менш 18 людей вчора постраждали в столиці Румунії, Бухаресті, через ураган, який зривав дахи будинків, виривав дерева з коренем і перевертав інформаційні щити, передає РІА «Новини».

Повідомляється, що постраждалі в результаті обвалення однієї з будівель були доставлені в лікарні міста, одна людина перебуває в комі. За даними румунських метеорологів, пориви вітру в столиці досягали 80 кілометрів на годину.

В результаті розгулу стихії майже 17 тисяч людей залишилися без електрики. Чотири літаки, що прямували в Бухарест, були змушені здійснити посадку в аеропорту міста Констанца.