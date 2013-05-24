Вірус грипу H7N9 може передаватися від людини до людини – китайські учені
09:17, 24 травня 2013Зарубіжні новини
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У результаті поширення вірусу в декількох центральних і східних провінціях Китаю штамом грипу H7N9, за даними Міністерства охорони здоров`я КНР, заразилася 131 людина, з них 36 пізніше померли... За словами дослідників, вони продовжать роботу над виявленням механізмів зараження, оскільки побоюються вірогідності початку пандемії...
Штам вірусу грипу H7N9, також відомий як пташиний грип, може передаватися серед ссавців, а, отже, може передаватися від людини до людини, повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на доповідь китайських фахівців.
У рамках експерименту учені з університетів Гонконгу і Шаньтоу встановили наявність механізму передачі вірусу в групі піддослідних тхорів. Раніше вважалося, що першою ланкою в ланцюгу зараження є птахи, а випадки передачі серед ссавців не фіксувалися. "За наявності сприятливих умов передача штаму H7N9 від людини до людини можлива", - резюмують свою доповідь дослідники, зазначає РІА «Новости».
У результаті поширення вірусу в декількох центральних і східних провінціях Китаю штамом грипу H7N9, за даними Міністерства охорони здоров`я КНР, заразилася 131 людина, з них 36 пізніше померли.
За словами дослідників, вони продовжать роботу над виявленням механізмів зараження, оскільки побоюються вірогідності початку пандемії.
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