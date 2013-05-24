Вірус грипу H7N9 може передаватися від людини до людини – китайські учені

Штам вірусу грипу H7N9, також відомий як пташиний грип, може передаватися серед ссавців, а, отже, може передаватися від людини до людини, повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на доповідь китайських фахівців.

У рамках експерименту учені з університетів Гонконгу і Шаньтоу встановили наявність механізму передачі вірусу в групі піддослідних тхорів. Раніше вважалося, що першою ланкою в ланцюгу зараження є птахи, а випадки передачі серед ссавців не фіксувалися. "За наявності сприятливих умов передача штаму H7N9 від людини до людини можлива", - резюмують свою доповідь дослідники, зазначає РІА «Новости».

У результаті поширення вірусу в декількох центральних і східних провінціях Китаю штамом грипу H7N9, за даними Міністерства охорони здоров`я КНР, заразилася 131 людина, з них 36 пізніше померли.

За словами дослідників, вони продовжать роботу над виявленням механізмів зараження, оскільки побоюються вірогідності початку пандемії.